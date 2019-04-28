ترامب: ليس لدى السعودية شيء "سوى المال"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دعمه "المشروط" للسعودية، مرّة أخرى، في مؤتمر صحافي أجراه أمام داعميه أمس السبت، مجددا الاستخفاف بالملك سلمان بن عبد العزيز، ونظامه، عبر "الإشادة" به كمصدر أموال لا أكثر بالنسبة للولايات المتحدة.

وقال ترامب إنه حصّل نصف مليار دولار من السعودية بـ"مكالمة هاتفية واحدة"، طالب فيها بن عبد العزيز، بدفع أموال لقاء الحماية التي توفرها الولايات المتحدة للسعودية، في إشارة إلى أن الحماية مشروطة بالمال السعودي.

وأشار ترامب أيضا إلى أن السعودية ليس لديها أي شيء "سوا المال"، مبررا دفاعه عن ممارسات نظامها القمعي في الداخل وحربه الشرسة على اليمن، بأنه لا يريد "خسارة" الصفقات بين البلدين، التي ستدفع فيها السعودية 450 مليار دولار، على حد تعبيره.

وأضاف ترامب: "أجريت اتصالا مع الملك، وقُلت له... نحن نخسر بالدفاع عن مملكتكم وليكم أموال كثيرة" في إشارة إلى طبيعة "التفاوض" بين الرئيس الأميركي وبن عبد العزيز.