مصادرة مئات الدونمات لشق شارع استيطاني شمال الخليل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صادرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مئات الدونمات بملكية خاصة للفلسطينيين، وذلك بغرض شق شارع استيطاني شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأصدر جيش الاحتلال أمرا عسكريا يحمل الرقم (19/1/هـ) بشأن استملاك وحق التصرف فيما مساحته 401 دونم، بهدف شق "شارع التفافي العروب".

وسبق أن أصدر جيش الاحتلال إعلانا عن إيداع مخطط لمشروع التنظيم التفصيلي للطريق الرئيسي رقم "60" في مقطع التفافي العروب بيت أمر.

وقال عضو مركز دراسات الأراضي، جمال العملة، إن الأمر العسكري يقضي باستملاك المئات من الدونمات الزراعية والتي تقع ضمن مناطق بلدتي بيت أمر وحلحول، ضمن مناطق الأحواض (2،4،8،10،11).

وذكر بعض الأراضي المتضررة من هذه المشروع كمناطق "فريديس، بيت زعتة، جبل أبو سودة، جبل القرن، واد الشيخ، واد العروب، خربة بيت خرف، رأس القاضي، وخربة الدرجي، موقع دهر البو، وموقع وردان"

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وأوضح أن هذا الشارع الالتفافي الجديد سيكون له انعكاسات سيئة وخطيرة على السكان في المنطقة، وسيخترق أراضيهم وبعض منازلهم ومزارعهم، ما سيستدعي هدم بعض المنازل التي ستعترض مرور الشارع.

وبحسب مركز دراسات الأراضي، يبلغ الطول الإجمالي للشارع 7.685 كيلومتر مقسمة كما يلي: 3.270 كم في أراضي بيت أمر في المواقع التالي: خربة ابريكوت، خربة الطلعة، أبو سودا، افريديدس، وادي الشيخ، وردان، بيت زعتة.

وسيمر الشارع في أراضي العروب1.790 كم ، من ضمنها كلية العروب التقنية، و2.625 كم في أراضي حلحول منها 625 مترا تحويلة إلى مستوطنة "كرمي تسور" في المواقع التالية: رأس القاضي، بيت خيران، وادي الشنار، الراموز، الحواور.