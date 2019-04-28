ارتفاع آخر على أسعار الوقود مطلع الشهر المقبل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ترتفع أسعار المحروقات مطلع الأول من شهر أيار/ مايو المقبل 19 أغورة للتر الواحد في البلاد، في أعقاب الارتفاع للنفط والوقود في الأسواق العالمية.

وبحسب قرار وزارة الطاقة الإسرائيلية الذي نشرته اليوم، الأحد، فإن أسعار الوقود لشهر أيار/ مايو المقبل، وتحديدا فجر يوم الأربعاء المقبل سترتفع الأسعار بـ19 أغورة للتر بنزين أوكتان 95 في محطات الخدمة الذاتية.

وسيبلغ سعر لتر بنزين أوكتان 95 نحو 6.51 شيكل مقابل 6.32 شيكل للتر اليوم. وسيرتفع السعر في محطات الخدمة الكاملة بـ21 أغورة دون تغيير عن الشهر السابق.

جدير بالذكر أن سبب الارتفاع يعود إلى ارتفاع بنسبة 9% بأسعار البنزين في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، كما أنه مرتبط بسعر الدولار، علما أن الضرائب هي الأكثر تأثيرا على أسعار الوقود، والتي تبلغ نسبتها 65% من السعر، وتبقى بدون تغيير حتى لو تراجعت الأسعار في مختلف أنحاء العالم.