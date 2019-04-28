إندونيسيا: وفاة 272 موظف انتخابات بسبب الإرهاق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن مسؤول إندونيسي اليوم الأحد، أن التكلفة البشرية لانتخابات البلاد، كانت وفاة 270 موظفا توفوا جرّاء أمراض مُرتبطة بالإرهاق كنتيجة لساعات العمل الطويلة التي تطلبها فرز ملايين الأصوات.

وتأتي تصريحات المسؤول بعد مرور عشرة أيام على إجراء أكبر انتخابات تُجرى في يوم واحد في العالم، والتي صوت فيها أكثر من 150 مليون مواطن.

والانتخابات التي جرت في 17 نيسان/ أبريل الجاري، كانت أول مرة تجمع فيها البلاد، التي يقطنها 260 مليون نسمة، بين انتخابات الرئاسة والانتخابات العامة في يوم واحد بهدف خفض التكاليف.

وكان التصويت سلميا إلى حد كبير وتشير تقديرات إلى أنه جذب 80 بالمئة من إجمالي 193 مليون ناخب تحتم على كل منهم الإدلاء بصوته في خمس أوراق اقتراع في أكثر من 800 ألف مركز اقتراع.

لكن تبين أن إجراء الانتخابات على مدار ثماني ساعات في بلاد تمتد لأكثر من خمسة آلاف كيلومتر من غربها إلى شرقها مهمة شاقة وفتاكة بالنسبة للمسؤولين الذين تحتم عليهم فرز أوراق الاقتراع يدويا.

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وقال المتحدث باسم المفوضية العامة للانتخابات، عارف بريو سوسانتو، إن 272 من مسؤولي الانتخابات ماتوا لأسباب تتعلق في الأغلب بأمراض مرتبطة بفرط العمل كما اعتلت صحة 1878 شخصا آخرين بحلول مساء أمس السبت.

وأضاف أن وزارة الصحة أصدرت منشورا في 23 نيسان/ أبريل يحث منشآت الصحة على توفير الرعاية القصوى للمرضى من العاملين في الانتخابات في حين تعمل وزارة المالية على تعويض عائلات المتوفين.

وتعرضت المفوضية العامة للانتخابات لانتقادات بالغة بسبب ارتفاع عدد الوفيات.

وستنتهي المفوضية من فرز الأصوات وإعلان الفائزين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يوم 22 أيار/ مايو المقبل.