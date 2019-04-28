مقتل 12 مدنيا باشتباكات مسلحة باليمن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل 12 مدنيا في اشتباكات مسلحة في اليمن، حسبما أفاد مسؤولون حكوميون وسكان، فيما تبادلت القوات الحكومية والحوثيون الاتهامات بالوقوف خلف الأحداث الدامية.

وقتلت أم وأطفالها الأربعة، اليوم الأحد، نتيجة سقوط صاروخ أطلق على منزلهم في منطقة جبل حبشي الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية والواقعة على بعد 35 كلم غربي تعز، وفقا للمسؤول الأمني في قوات الحكومة ماجد الكمالي.

وأوضح الكمالي في تصريح لوكالة فرانس برس أن "الحوثيين المتمركزين في البرح، أطلقوا صاروخ كاتيوشا على قرية مشرفة وسقط على منزل عبد الله المرادي وأدى إلى مقتل زوجته وأربعة من أبنائه".

وقتل سبعة مدنيين، أمس السبت، في غارات جوية استهدفت سيارتين كانتا تقلان عائلتين في مديرية الضالع شرقي تعز، بحسب ما أفاد سكان.

واتهم الحوثيون عبر وسائل الإعلام المتحدثة باسمهم وبينها قناة "المسيرة"، التحالف العسكري بقيادة السعودية بشن الغارات.

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وشهدت مدينة تعز الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية ويحاصرها الحوثيون، خلال الأسابيع الماضية، اشتباكات بين قوات موالية للحكومة بهدف السيطرة على المدينة، قتل فيها سبعة أشخاص على الأقل.

وقتل في النزاع بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العسكري بقيادة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على مناطق واسعة بينها صنعاء، نحو عشرة آلاف شخص منذ بدء العمليات العسكرية في آذار/مارس 2015، بحسب منظمة الصحة العالمية.

ويعتبر مسؤولون في المجال الإنساني أن الحصيلة الفعلية أعلى بكثير.

وتسبب النزاع بأسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة، التي قالت إن أكثر من 24 مليون شخص ما زالوا يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، أي أكثر من 80 بالمئة من السكان.