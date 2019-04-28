معرض الخط العربي الفني الجماعي حوار الحروف | عمّان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 30/ 04/ 2019 الزمان: 18:00 المكان: معرض رؤى32، عمّان Advertisements ينظّم جاليري رؤى32 للفنون معرض الخط العربي الفني الجماعي "حوار الحروف" في قاعة جاليري رؤى32 للفنون، ويستمر المعرض حتى مساء الخميس 06 حزيران (يوليو) 2019. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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