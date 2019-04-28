القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 03/ 05/ 2019 الزمان: 17:00 المكان: مسرح ديار، بيت لحم Advertisements

مسرحية الأطفال والعائلة حابو جابو عمل مسرحي غنائي راقص، وهو عبارة عن خليط بين الماضي والحاضر و يتطرق لقضية اجتماعية تستهدف الأطفال والعائلة، تطرح أثر التكنولوجيا على حياة الأطفال حتى سن المراهقة من آثار اجتماعية وثقافية وحتى على سلوكهم الحياتي حيث سيتم من خلال العرض الرجوع بالزمن 30 سنة إلى الماضي لتحدث المقارنة بين جيلين من الأطفال والفروقات بين الألعاب التي كانوا يمارسونها في ذاك الحين وأغانيهم وسلوكهم مع تلك التي يمارسها الأطفال في الزمن الحالي. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح مسرحية الأطفال بعنوان حابو جابو | بيت لحم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.