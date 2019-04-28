مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يواصل ملاحقة المقدسيين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال التي واصلت فرض التقيدات على دخول الفلسطينيين للمسجد، فيما اعتقلت خمسة مقدسيين بعد اقتحام منازلهم بالعيساوية وسلوان.

ووفقا لدائرة الأوقاف الإسلامية، فإن 31 مستوطنا اقتحموا ساحات الحرم القدسي الشريف وقاموا بجولات استفزازية في ساحات المسجد، وبعضهم قام بتأدية صلوات تلموديه قبالة قبة الصخرة ومصلى "باب الرحمة"، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، قبل أن يغادروا من جهة باب السلسلة.

وكان أكثر من 2230 مستوطنا قد اقتحموا ساحات المسجد الأقصى خلال أيام عيد "الفصح العبري".

وفي سياق التضييق على المقدسيين، اعتقلت شرطة الاحتلال خمسة شبان بعد اقتحام منازلهم في بلدة العيساوية وسلوان، بحسب ما أفاد مركز معلومات وادي حلوة.

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ووفقا لمحامي المركز محمد محمود، فإن شرطة الاحتلال اعتقلت كل من: منير معمر عليان، ومحمود ناصر مصطفى، وأيوب أبو الحمص، ويونس عليان، وحولتهم للتحقيق في مركز "المسكوبية".

إلى ذلك، أفرجت شرطة الاحتلال عن الطفل معتز عبد الله زيتون بشرط الحبس المنزلي لمدة 5 أيام، علما أنها اعتقلته في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، من الحارة الوسطى ببلدة سلوان.