وفاة 270 موظفاً بسبب الإرهاق في اندونيسيا

الخليج 365/ بغدادأعلنت المفوضية العامة للانتخابات في اندونيسيا، الأحد، وفاة أكثر من 270 موظفاً لأسباب تتعلق في الأغلب بأمراض مرتبطة بالإرهاق جراء ساعات العمل الطويلة في فرز الملايين من أوراق الاقتراع.

وقال المتحدث باسم المفوضية عارف بريو سوسانتو، إن "272 من مسؤولي الانتخابات ماتوا لأسباب تتعلق في الأغلب بأمراض مرتبطة بالإفراط بالعمل، كما أصيب 1878 شخصا آخرون بوعكات صحية مع حلول مساء يوم السبت".



وأضاف سوسانتو، أن "وزارة الصحة أصدرت منشورا في 23 نيسان الجاري، يحث منشآت الصحة على توفير الرعاية القصوى للمرضى من العاملين في الانتخابات في حين تعمل وزارة المالية على تعويض عائلات المتوفين".

وتعرضت المفوضية العامة للانتخابات لانتقادات بالغة بسبب ارتفاع عدد الوفيات.

وستنتهي المفوضية من فرز الأصوات وإعلان الفائزين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يوم 22 مايو المقبل.

