رئيس الصومال الأسبق: فرماجو أوصل البلاد إلى حافة الانهيار

قال الرئيس الصومالي الأسبق، شيخ شريف شيخ أحمد، إن البلاد وصلت في عهد الرئيس الحالي محمد عبدالله فرماجو إلى حافة الانهيار بسبب تفاقم المشاكل السياسية والاقتصادية والأمنية في عهده.

وأضاف شيخ شريف خلال الاحتفال بتدشين حزب "هيميلو قرن" الذي يتزعمه "إنهم لا يستطيعون صمت حيال اتجاه البلاد نحو الانهيار بسبب المشاكل الأمنية وتوتر العلاقات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية وفشل الحكومة في السياسة الخارجية".



وأشار إلى أن الحكومة الصومالية عليها التحرك لمعالجة تدهور الأوضاع الأمنية في العاصمة مقديشو في الأشهر القليلة الماضية مثل توقف الخدمات الأساسية وتدهورها، وانتقد بقاء الطرق مغلقة مع استمرار المشاكل الأمنية والتهديدات الإرهابية.

وأوضح الرئيس الأسبق وزعيم حزب هيميلو قرن أنه لم يقم بتوجيه الانتقادات إلى الحكومة الصومالية طيلة الفترات السابقة، ولكن متابعته للوضع الحالي، يفرض عليه كزعيم حزب سياسي ألا يغض الطرف عن التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد.

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ومن جهته، صوب الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود، في كلمته أثناء الاحتفال انتقادات إلى حكومة فرماجو، وانتقد ما أسماه بالروح الدكتاتورية التي أبدتها الحكومة الفيدرالية الحالية.

ولفت في كلمته إلى أن البلاد ليست في حاجة إلى رجل قوي يحكم بقبضة من حديد، بل في حاجة إلى قوانين قوية ومؤسسات قوية، مؤكدا أنه يرفض ادعاءات حكومة فرماجو واتهامها للمعارضة بالرغبة في تقويض للنظام.

وطالب حسن شيخ محمود الرئيس فرماجو بالاستماع إلى انتقادات المعارضة وعدم إقصائها، مضيفا أن الحكومة الحالية غير قادرة على إسكات صوت المعارضة.