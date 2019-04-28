انت الان تتابع طائرة إيرانية تتحرش بمدمرة أمريكية في الخليج العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الأحد، أن طائرة تابعة للحرس الثوري الإيراني حلقت فوق حاملة طائرات أمريكية في مياه الخليج العربي. ونشرت الوكالة مقطع فيديو لا يحمل تاريخًا، تظهر فيه طائرة بلا طيار زرقاء، مكتوب عليها "أبابيل 3" بالأحرف الفارسية واللاتينية، وهي تقلع من مدرج صحراوي قريب من شاطئ البحر. وكتبت "تسنيم" أن المقطع الذي ترافقه موسيقى فيلم أشبه بأفلام التشويق، صورته القوة البحرية للحرس الثوري. وبعد إقلاع الطائرة تظهر لقطات من الجو لسفينتين حربيتين في البحر تابعتين، في ما يبدو، لحاملة طائرات اقتربت منها الكاميرا.

بعد ذلك، يعرض الفيديو في شكل معلومات مضافة إلى الصورة، تفاصيل عن أرقام عدد من الطائرات المتوقفة على السفينة وبعضها يرى بالعين المجردة، خصوصا طائرتي استطلاع أمريكيتين من طراز "أواكس" وبعض المقاتلات "إف 18". كانت الولايات المتحدة أعلنت في مطلع الشهر الجاري، إدراج الحرس الثوري على "لائحة المنظمات الإرهابية