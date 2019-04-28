ايران تهدد باغلاق مضيق هرمز في حال تصاعد التوتر

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رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري

حذر رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري بأن طهران يمكن أن تغلق مضيق هرمز الإستراتيجي في حال واجهت مزيداً من "ممارسات الأعداء"، بحسب وكالة إسنا الطلابية، وسط تشديد الولايات المتحدة العقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وصرح باقري للوكالة شبه الرسمية "نحن لا نريد إغلاق مضيق هرمز إلا إذا اضطررنا لذلك بسبب ممارسات الأعداء".

وأضاف "إذا لم يمر نفطنا عبر هذا المضيق، أكيد لن مر نفط الدول الأخر أضاً عبره"، بحسب الوكالة.

ويأتي هذا التصريح بعد أن أعلنت واشنطن الإثنين أنها ستبدأ في فرض عقوبات على دول تشتري النفط الإيراني ومن بينها الهند والصين وتركيا.

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وكانت الولايات المتحدة منحت ثماني دول اعفاء لمدة ثمانية أشهر لشراء النفط الايراني بعد أن أعادت فرض العقوبات المشددة على ايران في تشرين الثاني/نوفمبر عقب انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم في 2015.

وحذر مسؤولون إيرانيون مرارا من أن الجمهورية الإسلامية قد تغلق المضيق الذي يعتبر شرياناً رئيسيا لنقل امدادات النفط الدولية، في حال تهديد مصالحها القومية أو الأمنية.

والأربعاء صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف "نعتقد أن إيران ستواصل بيع نفطها، سنواصل إيجاد مشترين لنفطنا وسنواصل استخدام مضيق هرمز كممر آمن لبيع نفطنا".

وتابع "لكن إذا اتّخذت الولايات المتحدة التدبير الجنوني بمحاولة منعنا من ذلك، عندها عليها أن تكون مستعدّة للعواقب".