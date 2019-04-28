الان تتابع تسرب 3000 لتر ديزل من فندق عائم في نهر الراين بألمانيا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
تسرب نحو 3000 لتر ديزل من فندق عائم في نهر الراين بألمانيا ليلة السبت/الأحد الماضية.
وحسب شرطة المسطحات المائية، فإن السفينة كانت تقف عند مرسى في مدينة ردوسهايم آم راين.
وأفاد متحدث باسم الشرطة، بتعذر جمع الوقود المتسرب بسبب سرعة التدفق العالية في أطول الأنهار بألمانيا، ولفت إلى عدم وجود خطر يتهدد الإنسان بسبب الحادثة.
وكانت السفينة في طريقها إلى مدينة نورنبرج.
وأوضح المتحدث، أنه جرى الإبلاغ في بداية الأمر عن تسرب نحو 20 ألف لتر ديزل لكنه رجح أنه لم يكن قد حدث تدقيق بعد لهذا الرقم عند الإبلاغ.
وذكر المتحدث أن عملية التسرب حدثت أثناء إعادة ضخ الوقود في السفينة.
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