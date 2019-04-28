اليمن.. مقتل 5 مدنيين من أسرة واحدة في قصف لميليشيات الحوثي على محافظة البيضاء

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أفادت وسائل إعلام يمنية، اليوم الأحد، بمقتل 5 مدنيين من أسرة واحدة في قصف شنته ميليشيات الحوثي الانقلابية على محافظة البيضاء.

يأتي ذلك استكمالًا للجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بحق الشعب اليمني، في انتهاك واضح وصريح لكل القرارات الدولية.