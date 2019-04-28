الان تتابع اليمن.. مقتل 5 مدنيين من أسرة واحدة في قصف لميليشيات الحوثي على محافظة البيضاء والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
أفادت وسائل إعلام يمنية، اليوم الأحد، بمقتل 5 مدنيين من أسرة واحدة في قصف شنته ميليشيات الحوثي الانقلابية على محافظة البيضاء.
يأتي ذلك استكمالًا للجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بحق الشعب اليمني، في انتهاك واضح وصريح لكل القرارات الدولية.
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