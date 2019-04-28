السودان.. طوائف وجماعات دينية ترفض المشاركة في مسيرة دعا إليها الإخوان

أعلنت طوائف وجماعات دينية في السودان، الأحد، رفضها القاطع للدعوات التي أطلقها الإخواني الإرهابي عبدالحي يوسف، للخروج في مسيرة ما يُسمى "نصرة الشريعة"، الإثنين، معتبرة أنها دعوة للفتنة باسم الدين.

ودعت هيئة محامي دارفور في السودان إلى مقاضاة من وصفته بـ"المتكسب بالدين" الإخواني عبدالحي يوسف؛ على خلفية دوره في مخطط لإثارة الفوضى الشاملة وإحداث البلبلة والفتنة الجنائية بالبلاد.

وذكر الوزير السوداني السابق، والقيادي البارز في جماعة أنصار السنة المحمدية، الخير النور المبارك، أن جماعته ترى في وقت الفتن على المسلمين عدم الاندفاع والحرص على ما يجمع المسلمين ولا يفرقهم.

Advertisements

ونفى أن تكون جماعته قد أيدت المسيرة في وقت سابق، موضحًا أن ورود اسم الرئيس العام لـ"أنصار السنة" بالسودان، الشيخ إسماعيل عثمان، ضمن المتقدمين لمسيرة الغد، تم دون موافقته وأن منظميها لم يرجعوا لقيادة الجماعة.

بدوره، أعلن الداعية الإسلامي الدكتور مهران ماهر عثمان رفضه لمسيرة الإخواني عبدالحي يوسف، موضحًا أن الوقت الحالي غير مناسب للمسيرة؛ لأنها توصل رسالة مفادها أن المعتصمين ضد الشريعة و"هذا باطل".

ومنذ الأسبوع الماضي، يقود الإخواني الإرهابي عبدالحي يوسف حملة تحريضية للخروج في مسيرة تستهدف القصر الرئاسي بالخرطوم، تحت مسمى "نصرة الشريعة"، في محاولة لإجهاض الحراك السلمي السوداني وإعادة تنظيم الحركة الإسلامية السياسية للمشهد من جديد بعد أن لفظها الشعب.