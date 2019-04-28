غداً.. ملك البحرين يزور فرنسا بدعوة من "ماكرون"

يتوجه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، غدًا الإثنين، إلى فرنسا في زيارة رسمية، تلبية لدعوة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وذكر بيان للديوان الملكي البحريني أوردته وكالة أنباء "بنا" أن الملك حمد سيجري خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس الفرنسى تتناول علاقات التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى أهم التطورات الإقليمية والدولية، والقضايا موضع الاهتمام المشترك.

