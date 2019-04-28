الرئيس الصومالي الأسبق يهاجم "فرماجو" ويتهمه بإيصال البلاد نحو حافة الانهيار

هاجم الرئيس الصومالي الاسبق شيخ شريف شيخ احمد، سياسة الرئيس الحالي فرماجوا واعتبر أن البلاد وصلت في عهده الى حافة الانهيار بسبب تفاقم المشاكل السياسية والاقتصادية والأمنية في عهده.

وذكر شيخ شريف خلال الاحتفال بتدشين حزب "هيميلو قرن" الذي يتزعمه "إنهم لا يستطيعون صمت حيال اتجاه البلاد نحو الانهيار بسبب المشاكل الأمنية وتوتر العلاقات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية وفشل الحكومة في السياسة الخارجية".

وأشار إلى أن الحكومة الصومالية عليها التحرك لمعالجة تدهور الأوضاع الأمنية في العاصمة مقديشو في الأشهر القليلة الماضية مثل توقف الخدمات الأساسية وتدهورها، وانتقد بقاء الطرق مغلقة مع استمرار المشاكل الأمنية والتهديدات الإرهابية.

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وأوضح الرئيس الأسبق وزعيم حزب هيميلو قرن أنه لم يقم بتوجيه الانتقادات إلى الحكومة الصومالية طيلة الفترات السابقة، ولكن متابعته للوضع الحالي، يفرض عليه كزعيم حزب سياسي ألا يغض الطرف عن التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد.

ومن جهته، صوب الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود، في كلمته أثناء الاحتفال انتقادات إلى حكومة فرماجو، وانتقد ما أسماه بالروح الدكتاتورية التي أبدتها الحكومة الفيدرالية الحالية.

ولفت في كلمته إلى أن البلاد ليست في حاجة إلى رجل قوي يحكم بقبضة من حديد، بل في حاجة إلى قوانين قوية ومؤسسات قوية، مؤكدا أنه يرفض ادعاءات حكومة فرماجو واتهامها للمعارضة بالرغبة في تقويض للنظام.