بابا الفاتيكان يدعو إلى إجلاء اللاجئين من مراكز احتجاز فى ليبيا

دعا البابا فرنسيس اليوم الأحد، إلى إجلاء اللاجئين من مراكز احتجاز فى ليبيا مع تصاعد حدة المعارك هناك.

وقال البابا فى كلمة ألقاها اليوم الأحد، خلال صلاة التبشير الملائكى فى الفاتيكان إن الأحوال المتردية بالفعل لمن هم فى تلك المراكز تدهورت بسبب الصراع الدائر.

وأضاف "أناشد الإجلاء فى أسرع وقت ممكن عبر الممرات الإنسانية خاصة النساء والأطفال والمرضى".

وأجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الأسبوع الماضى 325 لاجئا أفريقيا من مركز احتجاز بجنوب طرابلس فى ظل تصاعد العنف.

كما دعا البابا فرنسيس إلى الصلاة من أجل من لقوا حتفهم أو تكبدوا خسائر جسيمة فى فيضانات اجتاحت جنوب أفريقيا فى الآونة الأخيرة.