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السعودية واليابان تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

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بحث وزير الدولة للشئون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير، مع وزير الخارجية الياباني تارو كونو، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء اليوم الأحد، أن "الجبير" بحث أيضًا - خلال اللقاء الذي عقد بمكتبه في الرياض - تطوير العلاقات الثنائية وآفاق الشراكة بينهما، فضلًا عن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل مرداد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي، وسفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا يوميروا والوفد الرسمي المرافق لوزير الخارجية الياباني

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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