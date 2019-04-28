السعودية واليابان تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير الدولة للشئون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير، مع وزير الخارجية الياباني تارو كونو، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأحد، أن "الجبير" بحث أيضًا - خلال اللقاء الذي عقد بمكتبه في الرياض - تطوير العلاقات الثنائية وآفاق الشراكة بينهما، فضلًا عن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل مرداد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي، وسفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا يوميروا والوفد الرسمي المرافق لوزير الخارجية الياباني

