السعودية واليابان تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأحد، أن "الجبير" بحث أيضًا - خلال اللقاء الذي عقد بمكتبه في الرياض - تطوير العلاقات الثنائية وآفاق الشراكة بينهما، فضلًا عن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل مرداد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي، وسفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا يوميروا والوفد الرسمي المرافق لوزير الخارجية الياباني
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