لخدمة أهدافه.. أموال الشعب القطري ينثرها تميم في المقاطعات البريطانية

أظهر بيان لمصرف قطر المركزي، اليوم الأحد، عزم قطر استكمال خطة الاستثمار في بريطانيا والبالغ قيمتها 5 مليارات جنيه إسترليني والمعلنة في 2017، حيث سبق أن أنفقت نصفها 2.5 مليار جنيه إسترليني بالفعل.

ريواصل تنظيم الحمدين مساعيه لاستجداء الغرب وشراء الذمم والمواقف الأوروبية، من أجل الهروب من العزلة الدولية المفروضة عليه بسبب سياسة تميم الإرهابية، مستخدما دبلوماسية الأموال والاستثمارات مع انجلترا، من أجل استمالة مواقفها المعارضة لسياسات الدوحة.

ووفق موقع المعارضة القطرية "قطر يليكس" أشار عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ البنك المركزي القطري، إلى أن قيمة استثمارات بلاده في المملكة المتحدة بلغت أكثر من 35 مليار جنيه إسترليني، متوقعا ارتفاع ذلك الرقم بعد تعهد قطر في 2017 بتخصيص 5 مليارات جنيه إسترليني إضافية للاستثمارات على مدار فترة 5 سنوات.

وخلال فعالية نظمها مصرف قطر المركزي تحت اسم "يوم قطر"، دعا فيها مسؤولي وزارة التجارة الدولية البريطانية، وبلدية لندن ومؤسسة "سيتي أوف لندن"، أوضح عبدالله بن سعود أن إجمالي التجارة بين المملكة المتحدة وقطر بلغت 5.3 مليار جنيه إسترليني في العام الماضي.

وكشف أن 500 شركة قطرية استوردت سلعا من حوالي 4500 شركة تجارية بريطانية، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة تعد أكبر وجهة للاستثمار القطري في أوروبا.

وشهدت الفعالية توقيع دولة قطر والمملكة المتحدة عدد من الاتفاقيات الثنائية، أبرزها اتفاقية تبرع مصرف قطر المركزي لـ"كلية الملك" البريطانية لإنشاء مركز قطر للخدمات المصرفية والمالية العالمية ضمن أكاديمية الأعمال التابعة للكلية.

وإلى جانب ذلك فقد وقع بنك قطر للتنمية وإنترناشيونال إنوفايت فاينانس هاب اتفاقية عضوية، وبمقتضاها تجدد "فاينانس هاب" التزامها بدعم تطوير تكنولوجيا النظام الإيكولوجي في قطر، فضلا عن اعتماد عضوية قطر للتنمية ضمن الشبكة العالمية للابتكار المالي التابعة لهيئة الرقابة على القطاع المالي.

أموال الشعب القطري التي ينثرها تميم العار في المقاطعات البريطانية، لخدمة أهدافه الخبيثة وشراء مواقف الدول، للتغطية على جرائمه التخريبية ودعمه للإرهاب والتطرف، تأتي في وقت تستعد فيه بريطانيا لتطبيق اتفاقية بريكست للخروج من الاتحاد الأوروبي، والذي يتطلب ضخ أموال ضخمة في السوق البريطانية، لتعويض الأموال التي ستدفعها الحكومة البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي والتي تبلغ 39 مليار إسترليني، لتغطية ما تدين به.

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وكان موقع "deal makerz" قد نقل مطلع أبريل الجاري تصريحات لعمدة الحي المالي في لندن "بيتر إستلين"، كشف فيها عن زيادة الاستثمارات القطرية في العاصمة البريطانية خلال المرحلة المقبلة.

وصرح إستلين للموقع بأن الدوحة أعلن أن الدوحة في طريقها لتطبيق تعهدها وإطلاق مشاريع في إنجلترا تصل إلى 5 مليارات جنيه إسترليني، منها 1.1 مليار دولار في قطاع البنية التحتية، و1.7 مليار جنيه إسترليني في القطاع العقاري، مبيناً أن الاستثمارات القطرية تشمل أيضا خدمات الاتصالات اللاسلكية في شوارع فينشرش، وشارد بالإضافة إلى مطار هيثرو والمحطة الرئيسية للغاز في ميلفورد هافن.

وتأتي الاستثمارات القطرية في العاصمة البريطانية لندن، في محاولة من قطر أيضا للتغطية على فضائحها الأخيرة بلندن، بعد كشف تورط حمد بن جاسم وزير خارجية قطر الأسبق، في تلقي رشوة 222 مليون جنيه استرليني لتسهيل عملية إنقاذ قطر للبنك من عثرته المالية، كما يحاول النظام القطري إنقاذ دبلوماسيو سفارته في لندن، بعد مواجهتهم تهم التمييز العنصري أمام القضاء البريطاني، بعد اعتدائهم لفظياً وجسدياً على أحد العمالين بالسفارة.

وسبق أن حاول الحمدين كسب ود بريطانيا عن طريق زيادة الاستثمارات العقارية، فاستخدم مجموعة "كناري وارف" التي يملكها جهاز قطر للاستثمار لابرام شراكة مع مؤسسة "بروكفيلد بروبرتي بارتنرز" الكندية، من أجل الانتهاء من بناء أعلى قمة برج سكني للإيجار، بطول 220 متراً، في المملكة المتحدة.

وتنوي قطر تعزيز استثماراتها في العقارات البريطانية ضمن رؤية للتوسع في الاستثمار ببريطانيا بشكل عام، وتشمل هذه الرؤية الطاقة والبنية التحتية والخدمات بالإضافة إلى العقارات.

ووفقاً لبيانات جمعتها شركة "داتشا" للأبحاث العقارية حتى صيف عام 2017، فإن جهاز قطر للاستثمار يملك 879 عقاراً تجارياً وسكنياً في لندن، ويشمل هذا الإحصاء مساحات تجارية تقارب 26 مليون قدم مربع.

يذكر أن بريطانيا تقود حملة دولية لسحق حق استضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022، بعد تكشف فساد الدوحة ودفعها رشاوى بالمليارات، حيث يسعى تميم إلى تغيير هذه المواقف المناهضة لإمارته الصغيرة، من خلال ضخ المزيد من الأموال في السوق الإنجليزية.