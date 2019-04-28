مساعد الرئيس الروسي: مستعدون للحوار بشأن نزع السلاح النووي

أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشئون الدولية، اليوم الأحد، استعداد بلاده لمعاودة الحوار بشأن إبرام معاهدة لنزع السلاح النووي.

وتعليقا على تصريحات مسئولين بالإدارة الأمريكية بشأن رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أن تبدأ واشنطن وموسكو وبكين محادثات لنزع السلاح النووي، قال أوشاكوف - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - "نحن مستعدون أيضا لـ(اتفاقيات) جديدة، لكننا بحاجة إلى محادثات جادة لأجل ذلك، لكن لسوء الحظ، لم يبدأها أحد بعد".

كما شدّد المسئول الروسي على ضرورة التزام الأطراف كافة بالمعاهدات القائمة بالفعل بشأن نزع وضبط التسلح.

وكان مسئولون أمريكيون قد كشفوا لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، أمس الأول، أن الإدارة الأمريكية تسعى للوصول إلى اتفاق نووي كبير يشمل روسيا والصين، ونقلت الشبكة عن مسئول بارز بالبيت الأبيض -لم تكشف هويته- قوله إن ترامب "أوضح أنه يفكر في أن ضبط التسلح ينبغي أن يشمل روسيا والصين وينبغي أن يشمل جميع الأسلحة، جميع الرؤوس الحربية، جميع الصواريخ".

