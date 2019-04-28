وذكرت وزارة الدفاع الكويتية - في بيان - أنه جرت - خلال اللقاء - مناقشة أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما المتعلقة بالجوانب العسكرية، بحضور قائد القوة البحرية الكويتية اللواء الركن بحري خالد الكندري.
وكان قائد القوة البحرية العراقية قد وصل إلى الكويت، في وقت سابق اليوم، في زيارة رسمية.
كانت هذه تفاصيل خبر مباحثات عسكرية "كويتية - عراقية" لتعزيز التعاون الثنائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.