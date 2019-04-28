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مباحثات عسكرية "كويتية - عراقية" لتعزيز التعاون الثنائي

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بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر، اليوم الأحد، مع قائد القوة البحرية العراقية الفريق الركن بحري أحمد معارج، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وذكرت وزارة الدفاع الكويتية - في بيان - أنه جرت - خلال اللقاء - مناقشة أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما المتعلقة بالجوانب العسكرية، بحضور قائد القوة البحرية الكويتية اللواء الركن بحري خالد الكندري.

وكان قائد القوة البحرية العراقية قد وصل إلى الكويت، في وقت سابق اليوم، في زيارة رسمية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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