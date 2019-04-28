مصرع 10 أشخاص إثر سقوط حافلتهم في واد ضيق بالهند

لقى ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم، وأصيب عدد آخر بجروح، بعد أن انزلقت حافلتهم عن الطريق وتدحرجت في واد ضيق بولاية "هيماشال براديش" الهندية.

وذكرت قناة (أنديا تي في) الهندية، اليوم الأحد، أن الحافلة كانت في طريقها من مدينة باثانكوت بولاية البنجاب إلى مدينة دالهوزي حينما وقع الحادث.

ومن جانبها، فتحت الشرطة الهندية تحقيقا في الحادث للوقوف على ملابساته وتحديد المتسبب في وقوعه.

وتسجل الهند أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن حوادث السير في العالم، حيث يبلغ متوسط عدد الوفيات بها لهذا السبب 135 ألف شخص سنويا، ومن الأسباب الشائعة لحوادث السير في الهند الطرق السيئة والسيارات غير الصالحة للتسيير على الطرق والقيادة المتهورة، وتشهد الطرق الجبلية بشكل خاص في الهند العديد من الحوادث.