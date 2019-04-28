"نتنياهو" يلتقي "كحلون" لبحث مشاركته في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي

يلتقي بنيامين نتيناهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، موشيه كحلون رئيس حزب "كولانو" الإسرائيلي، في مكتب الأول بمدينة القدس المحتلة، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

ويأتي لقاء "كحلون" و"نتنياهو"، ضمن اللقاءات التي يعقدها الأخير من أجل تشكيل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الجديد.

وأجريت انتخابات الكنسيت الإسرائيلي، 9 أبريل الجاري، وأسفرت عن فوز اليمين، كما تم تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة.

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