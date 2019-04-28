"نتنياهو" يلتقي "كحلون" لبحث مشاركته في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي

ويأتي لقاء "كحلون" و"نتنياهو"، ضمن اللقاءات التي يعقدها الأخير من أجل تشكيل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الجديد.
وأجريت انتخابات الكنسيت الإسرائيلي، 9 أبريل الجاري، وأسفرت عن فوز اليمين، كما تم تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة.
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