الصين تفتتح أعلى نفق طريق سريع فى العالم

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن النفق الذي يضم ممرين على طول أكثر من 5.7 كيلومتر، ويعتبر جزءًا من طريق سريع يمتد على طول 400 كيلومتر، يربط بين مدينة لاسا مركز المنطقة ونيينغتشي بجنوب شرقي المنطقة.
وكانت أعمال بناء النفق بدأت في العام 2015 على جبل ميلا عند ارتفاع 5018 مترا، وتم إكمال بنائه الإثنين الماضي، ما ساعد على تقصير مسافة 18 كيلومترا بين الجبال إلى 5.7 كيلومتر فقط.
وقال قونغ بين مدير المشروع، إن أكثر من عشرة اختراقات تكنولوجية قد تم تحقيقها في أثناء البناء النفق، مثل تحسين دقة المسح للقنوات الجبلية في الظروف الجوية شديدة البرودة والارتفاعات العالية.
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