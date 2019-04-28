ضباط شرطة يدخلون في إضراب عن العمل دعما للحراك السوداني

بدأ ضباط شرطة سودانيون، الأحد، إضرابا عن العمل، دعما للحراك الشعبي الذي تشهده البلاد، ورفعوا شعارات منددة بتنظيم الإخوان البائد.

وطالب الضباط وهم من رتبة نقيب فما دون، بإعادة هيكلة الشرطة، ويرفعون شعارات منددة بتنظيم الإخوان، على نحو "الشرطة والشعب، ضد لصوص الكيزان (لقب يطلقه السودانيون على أعضاء جماعة الإخوان)" كما يطالبون بحل "الشرطة الأمنية المحسوبة على تنظيم المؤتمر الوطني الذراع السياسية للحركة الإسلامية المخلوعة".

ونقل مراسل موقع "العين الإخبارية" أن ضباط الشرطة أرسلوا مذكرة إلى رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، طالبوا من خلالها بقومية قوات الشرطة (حظر العمل السياسي على الضباط)، وأن يكون مدير عام الشرطة ضابطا بالمعاش ومجردا من أي انتماء سياسي، وينطبق ذلك على وزير الداخلية.

كما طالبت المذكرة بمحاسبة مدير الشرطة السابق الطيب بابكر، ووضع نظام موحد للترقيات، وأن تكون وفق جدول معين دون أي محاصصات أو محسوبيات.

Advertisements

وطبقا لشهود عيان فإن مراكز الشرطة لخدمات الجمهور (السجل مدني) في العاصمة الخرطوم تعد الأكثر تأثرا بإضراب الضباط المحدد لسريانه من الساعة السابعة صباح الأحد 28 أبريل/نيسان إلى فجر الاثنين.

وفشلت محاولات قادها مدير عام الشرطة للحيلولة دون تنفيذ الإضراب، من خلال عقده عددا من اللقاءات آخرها كان أمس السبت.