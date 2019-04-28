الاحتلال يعتقل 4 مقدسيين ويفرض الحبس المنزلي على طفل

وأوضح محامي المركز محمد محمود، أن الاحتلال اعتقل كل من: منير معمر عليان، ومحمود ناصر مصطفى، وأيوب أبو الحمص، ويونس عليان.
وأضاف المحامي، أن القوات حولت المعتقلين لمركز "المسكوبية" غرب القدس المحتلة للتحقيق.
من جهة ثانية، أفرجت سلطات الاحتلال اليوم عن الطفل "معتز عبد الله زيتون" بشرط الحبس المنزلي لمدة 5 أيام، علما أنها اعتقلته في ساعة متأخرة من مساء أمس من الحارة الوسطى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.
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