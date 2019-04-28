شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين: قرارات الأعلى للإعلام خطوة مهمة لإصلاح المنظومة الإعلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد طارق سعدة نقيب الإعلاميين بتوجيه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عدة خطابات لعدد من شركات البث والقنوات التليفزيونية التى تمتلك وحدات sng "وحدات بث أو إعادة بث"، والتى طالب فيها بأن تلتزم بالبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى وأن يقتصر عملها فى الاستديوهات داخل المدينة.

وأضاف طارق سعدة في تصريحات له، أن ذلك الإجراء خطوة هامة على الطريق الصحيح لتطبيق القانون وإعماله فى المجال الإعلامي، مؤكدا أن القرار الذى اتخذه المجلس الأعلى للإعلام قرار صائب بنسبة 100% لأنه دور أصيل للمجلس واختصاص من اختصاصاته، وفقا للقانون.

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وتابع: "نحن دائما نثمن الدور الذى يلعبه المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد فى ترتيب الأوراق الإعلامية وإرساء قوانين تنظيم الإعلام"، مؤكدا أن قرار المجلس بشأن وحدات بث أو إعادة بث معمول به وبقوة فى كل الدول التي تمتلك إعلاما متقدما ومنظما.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد وجه عدة خطابات لعدد من شركات البث والقنوات التليفزيونية التى تمتلك وحدات sng "وحدات بث أو إعادة بث"، والتى طالب فيها بأن تلتزم بالبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى وأن يقتصر عملها فى الاستديوهات داخل المدينة.