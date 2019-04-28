شكرا لقرائتكم خبر عن التمويل فى عدد المتابعين.. الإخوان يحصلون على أموال مقابل التحريض على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقول المثل الشعبى "العدد فى الليمون" إلا أن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يعملون بقاعدة على غرار هذا المثل الشعبى ألا وهى "التمويل فى عدد المتابعين" سواء المتابعين على الفيس بوك أو تويتر أو أى وسائل إعلام اجتماعى آخرى، وعناصر الإخوان يعلمون من أين يأتى التمويل وكيف الحصول عليه وما هى الأجهزة المانحة للتمويلات والمعادية لمصر.

ففى تسريب صوتى يكشف أحمد أبو عمار هو أحد عناصر الجماعات الإرهابية هارب بدولة ليبيا، ويعتبر الرجل الثانى بعد ياسر العمدة أحد مسئولى اللجنة الإعلامية لتنظيم طلائع "حسم" المسلح التابع لجماعة الإخوان والملقب بشاعر الثورة، عن كيفية حصولهم على تمويلات مالية ضخمة مقابل تأسيس حسابات على الفيسبوك تضم الاف المتابعين من رواد السوشيال ميديا.

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فبعدما أصبح ياسر العمدة كارت محروق لجماعة الإخوان الإرهابية دفع الأمر إلى ظهور غيره، فسنحت الفرصة أمام أحمد أبو عمار، الذى بين أيدينا تسريب صوته له، يتحدث فيه مع أحد العناصر المتطرفة، وكشف خلال التسريب أنهما يعرفون جيدا كيف يحصلون على التمويلات مقابل تأسيس صفحات على الفيس بوك، إذ يقول للعنصر الثانى المشترك معه فى اتصال هاتفى:" بالنسبة لهانى صبرى اللى هو بتاع إذاعة "هنا الثورة" اللى اتكلمنا فيها قبل كدة بيقولى طيب أنا عاوز أعمل حاجة فكر فيها ورد عليا، وقولت له ماشى وقالى عايز نكون صفحة عددها يقدر بمئات الآلاف ونبدأ بـ100 ألف ولا حاجة ونكبرها، والشيخ خالد وأكثر من شخصية تتصدر المشهد فى الانتفاضة".

وفى الجزء الثانى من التسريب تظهر لنا مجموعة من الحقائق ألا وهى كيفية استغلال الشخصيات العامة وتصديرها فى حسابات الإخوان من أجل المزيد من التمويلات، إذ قال أبو عمار فى التسريب الصوتى: "أنا هجبلك دعم يقدر بمئات الآلاف وده من دول كمان مش من أشخاص بعينها أو مش من أشخاص مصريين أصلاً يعنى، تمويل ودعم من دول وكمان ممكن تدى رواتب للناس اللى هتشتغل معاك وقالى نبنى صفحة كبيرة باسم الانتفاضة ويكون عددها كبير، وزى الشيخ خالد وكذا شخصية عامة يتبنوا الانتفاضة ويشتغلوا عليها ونقويها ونزودها وحتى الموضوع يتصدر عالسوشيال والإعلام وأنا بقولك أهو هجبلك دعم من دول مش من شخصيات كمان".

واستطرد الإرهابى أحمد أبو عمار: "إحنا شغالين على إننا نبنى كيان ثورى كبير جدا صفحته على الفيس تقدر بالمئات.. حاجات كثير جدا جدا تكون قوية وكبيرة.. وقالى هما اللى هيتولوا الموضوع دعم وحتى المرتبات.. تخيل قالى حتى لو معاك 100 ألف واحد على الأرض مرتب شهرى كل يوم هيدفعلوه".