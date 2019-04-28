4 قتلى وعدد من الجرحى اثر سقوط رافعة في سياتل الأميركية

أشارت إدارة المطافئ الاميركية في بيان الى أن "رافعة بناء عملاقة سقطت في تقاطع بسياتل في موقع بناء الساعة الثالثة والنصف مساء فسحقت خمس سيارات وألحقت أضرارا ب​سيارة​ سادسة في تقاطع شارعي فايرفيو أفينيو نورث وميرسير".

ولفتت الى أن "ثلاثة رجال وامرأة قتلوا، بينهم اثنان كانا في الرافعة واثنان في سيارتين منفصلتين"، مشيرة الى أنه "تم نقل رجل وامرأة في العشرينات من العمر ورضيعة تبلغ أربعة أشهر إلى ​مستشفى​ قريب بإصابات غير خطيرة".

وذكر البيان أن "إدارة العمل والصناعات في ولاية ​واشنطن​ تحقق في السبب وراء سقوط الرافعة".