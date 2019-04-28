قناة إسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يستعد لحروب "السايبر" القادمة

ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن ​الجيش الإسرائيلي​ يستعد لحروب "السايبر" القادمة، عبر الانترنت و​وسائل التواصل الاجتماعي​، حيث تجري وحدة السايبر بالجيش استعداداتها لإحباط هجمات هاكر وسايبر على أهداف مدنية وعسكرية إسرائيلية، داخل إسرائيل وخارجها.

وأوضحت القناة أن هذه التدريبات والاستعدادات في الجيش الإسرائيلي، تأتي على خلفية الكشف عن اختراق ​الهاتف المحمول​ لرئيس هيئة الأركان الأسبق، الجنرال ​بيني غانتس​، في وقت تقضي التدريبات القيام باتخاذ القرارات السريعة، أي الرد بهجوم مضاد على أي هجمات سايبر، ضد أهداف مدينة أو أمنية إسرائيلية.

ونقلت القناة على لسان مسؤول قسم المعلومات الرقمية بوحدة السايبر، الجنرال عومير دجان، أن وحدة السايبر تتدرب على اتخاذ قرارات مستقلة وبسرعة، لتنفيذ هجوم مضاد، ضد الجهة التي تقوم بالهجوم، وهجمات السايبر والهاكر تحدث، بشكل يومي، ضد أهداف إسرائيلية، خصوصا المنظومة العسكرية، وجزء من هذه الهجمات تنفذها ​حركة حماس​ بشكل بدائي.

وأوضحت القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن هجمات حركة "حماس" تشمل اختراق هواتف جنود و​ضباط الجيش​ الإسرائيلي، بواسطة تطبيقات التعارف وهذا أمر سهل جدا، وموجود في أي مكان في ​العالم​، وبأن الجيش يستعد لإحباط مثل هذه الهجمات، خصوصا على هواتف شخصيات معينة بالجيش الإسرائيلي.