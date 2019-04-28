مقتل أربعة متزلجين من المانيا في انهيار ثلجي في سويسرا

أعلنت ​الشرطة​ في منطقة فاليه السويسرية إن "أربعة متزلجين من ​ألمانيا​ لقوا حتفهم في ​انهيار ثلجي​ في ​جبال الألب​ ب​سويسرا​ بعد أن بدأوا رحلتهم الجمعة للوصول إلى ممر جبلي".

وبدأت السلطات في البحث عنهم بعدما اكتشفت أنهم لم يصلوا إلى وجهتهم بحلول المساء ثم عثرت على جثثهم السبت.