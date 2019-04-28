مقتل أربعة متزلجين من المانيا في انهيار ثلجي في سويسرا

أعلنت الشرطة في منطقة فاليه السويسرية إن "أربعة متزلجين من ألمانيا لقوا حتفهم في انهيار ثلجي في جبال الألب بسويسرا بعد أن بدأوا رحلتهم الجمعة للوصول إلى ممر جبلي".
وبدأت السلطات في البحث عنهم بعدما اكتشفت أنهم لم يصلوا إلى وجهتهم بحلول المساء ثم عثرت على جثثهم السبت.
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