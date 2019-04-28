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مقتل أربعة متزلجين من المانيا في انهيار ثلجي في سويسرا

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أعلنت ​الشرطة​ في منطقة فاليه السويسرية إن "أربعة متزلجين من ​ألمانيا​ لقوا حتفهم في ​انهيار ثلجي​ في ​جبال الألب​ ب​سويسرا​ بعد أن بدأوا رحلتهم الجمعة للوصول إلى ممر جبلي".

وبدأت السلطات في البحث عنهم بعدما اكتشفت أنهم لم يصلوا إلى وجهتهم بحلول المساء ثم عثرت على جثثهم السبت.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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