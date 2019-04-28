مسؤول روسي: روسيا تؤيد فكرة أوراسيا الكبرى

أكد مساعد الرئيس الروسي ​يوري أوشاكوف​ أن "​موسكو​ تؤيد قيام أوراسيا الكبرى، التي تضم ​الاتحاد الأوروبي​ والاتحاد الأوراسي، وكذلك مختلف المبادرات الصينية المتعددة، والتكامل المفيد".

وفي مقابلة مع برنامج تلفزيوني روسي، أوضح أن "ذلك مفيد لنا. ونعتقد أنه يجب السعي لقيام أوراسيا الكبرى".

ولفت ممثل ​الكرملين​، إلى أن "الجانب الروسي، لا ينظر بشكل جدي إلى آراء طرحتها وسائل الإعلام، حول أن المبادرة الصينية "حزام واحد، طريق واحد" – ليست إلا محاولة صينية لابتلاع كل ​العالم​".

واعتبر "أننا ننظر بهدوء، إلى مثل هذه الأفكار، ولدينا أفكارنا وأولوياتنا، التي نطرحها، بما في ذلك في المنتدى المذكور، الذي يعتبر ساحة رائعة فعلا، لمناقشة كل ذلك. إنه "تكامل، التكامل"- وهو شعار بحد ذاته، في غاية الروعة، ونحن ندعمه".