مسؤول روسي: روسيا تؤيد فكرة أوراسيا الكبرى

أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن "موسكو تؤيد قيام أوراسيا الكبرى، التي تضم الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوراسي، وكذلك مختلف المبادرات الصينية المتعددة، والتكامل المفيد".
وفي مقابلة مع برنامج تلفزيوني روسي، أوضح أن "ذلك مفيد لنا. ونعتقد أنه يجب السعي لقيام أوراسيا الكبرى".
ولفت ممثل الكرملين، إلى أن "الجانب الروسي، لا ينظر بشكل جدي إلى آراء طرحتها وسائل الإعلام، حول أن المبادرة الصينية "حزام واحد، طريق واحد" – ليست إلا محاولة صينية لابتلاع كل العالم".
واعتبر "أننا ننظر بهدوء، إلى مثل هذه الأفكار، ولدينا أفكارنا وأولوياتنا، التي نطرحها، بما في ذلك في المنتدى المذكور، الذي يعتبر ساحة رائعة فعلا، لمناقشة كل ذلك. إنه "تكامل، التكامل"- وهو شعار بحد ذاته، في غاية الروعة، ونحن ندعمه".
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