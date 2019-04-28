داخلية ليبيا: بعد إبعاد قوات حفتر ستكون هناك خريطة سياسية أخرى بالبلاد

أكّد وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية "أننا نطلب من ​فرنسا​ الالتزام بالقيم الفرنسية وعدم التعامل مع ​اللواء خليفة حفتر​"، مشيرًا إلى أنه "لن يكون هناك حوار مع حفتر وإنما مع أهلنا في المنطقة الشرقية".

ولفت الوزير إلى أنه "لدينا أدلّة حول مشاركة طائرات أجنبية والأمم المتحدة تشارك بالتحقيق"، كاشفًا عن أن "دقة القصف على طرابلس أمس تدل على أن الطائرات تتبع لدولتين عربيتين".

وشدّد على أن "بعد إبعاد قوات حفتر ستكون هناك خريطة سياسية أخرى في ​ليبيا​".