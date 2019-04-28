المتحدث باسم الكرملين: زعيم كوريا الشمالية قائد متمرس مثقف متزن

أكد المتحدث باسم الرئاسية الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف أن "الجزء الأكبر من المباحثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في فلاديفستوك، جرت على انفراد".
وخلال حديث تلفزيوني، أوضح أن "الزعيم الكوري الشمالي يترك انطباعا بأنه قائد متمرس ومثقف ومتزن"، مشيراً إلى أن "كيم بدا خلال المباحثات مع الرئيس الروسي كزعيم دولة يملك الاطلاع الواسع بمختلف الأمور في دولته، ويفكر في مستقبل العلاقات مع روسيا بعد رفع عقوبات الأمم المتحدة وغيرها من القيود المفروضة على بلاده".
ونوه بيسكوف بأن "زعيم كوريا الشمالية، يعلم بتفاصيل العلاقات الثنائية مع روسيا بشكل دقيق، بما في ذلك المشاريع القائمة، أو المحتملة بين الدولتين بعد رفع العقوبات عن بيونغ يانغ".
وأوضح بيسكوف "أن الولايات المتحدة، خلال محاولاتها المشاركة في قضايا كوريا الشمالية، تتدخل في شؤون منطقة لا تنتمي لها، وذلك على عكس روسيا المحاذية لكوريا الشمالية"، مؤكداً أنه "لنا حدود مشتركة مع كوريا الشمالية، ولذلك عندما نتعامل معها، نكون قد تعاملنا في أمر يخص منطقتنا".
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