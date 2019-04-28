أوغلو: أردوغان سيزور العراق أواخر العام

أكد وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ أن "الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ سيزور ​العراق​ أواخر العام للمشاركة في الاجتماع الرابع لمجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين".

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي ​محمد علي الحكيم​ في ​بغداد​، ذكر أوغلو أنه تناول العلاقات الثنائية مع نظيره، من كافة جوانبها، وتبادلا وجهات النظر حيال قضايا إقليمية.

وشدد على أنهما سيواصلان العمل معا للارتقاء أكثر بالعلاقات الثنائية، موضحاً أنهما يعملان معا على تطبيق القرارات المتخذة، خلال الزيارة التي قام بها الرئيس العراقي، ​برهم صالح​، إلى ​أنقرة​ العام الحالي.

واعتبر أوغلو أنهم سيكونون سعداء باستضافة رئيس الوزراء العراقي ​عادل عبد المهدي​ في ​تركيا​ خلال الفترة المقبلة.