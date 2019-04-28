الأناضول: مقتل 5 مدنيين في غارة على منطقة خفض التوتر بإدلب شمالي سوريا

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية نقلا عن مصادر محلية أن 5 مدنيين بينهم امرأتان قتلوا، جراء غارة جوية استهدفت، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، بلدة قلعة المضيق بمنطقة خفض التوتر في إدلب شمالي سوريا.
ولفتت إلى أن مقاتلة نفذت غارة على بلدة "قلعة المضيق"، وقرية "الهواش" في الريف الغربي لمدينة حماة، الواقعتان ضمن منطقة خفض التوتر بإدلب.
وتقلت الوكالة عن موقع رصد حركة الطيران، التابع للمجموعات المسلحة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن "مقاتلة روسية أقلعت من قاعدة حميميم في اللاذقية".
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