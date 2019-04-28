أفادت وكالة "رويترز"، نقلًا عن الشرطة السريلانكية قولها إن "والد الشقيقين الانتحاريين و2 آخرين من أبنائه قتلوا بمواجهة".
وكان تنظيم داعش قد أكّد مؤخرًا أن "هجومًا شنّته الشرطة السريلانكية أمس استهدف أحد مخابئه، وأن ثلاثة انتحاريين فجروا أنفسهم خلاله ينتمون إلى التنظيم".
وكانت قوات الأمن السريلانكية قد نفّذت مساء الجمعة عملية مداهمة في منزل في مدينة كالومناي التي تقع على الساحل الشرقي للجزيرة. وتقول الاستخبارات إن هذا المنزل هو مخبأ لمسؤولين عن اعتداءات عيد الفصح الدامي التي أوقعت أكثر من 250 قتيلاً و500 جريح.
كانت هذه تفاصيل خبر "رويترز" عن الشرطة السريلانكية: والد الشقيقين الانتحاريين قتل بمواجهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.