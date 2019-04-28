"رويترز" عن الشرطة السريلانكية: والد الشقيقين الانتحاريين قتل بمواجهة

أفادت وكالة "​رويترز​"، نقلًا عن ​الشرطة​ السريلانكية قولها إن "والد الشقيقين الانتحاريين و2 آخرين من أبنائه قتلوا بمواجهة".

وكان تنظيم داعش قد أكّد مؤخرًا أن "هجومًا شنّته الشرطة السريلانكية أمس استهدف أحد مخابئه، وأن ثلاثة انتحاريين فجروا أنفسهم خلاله ينتمون إلى التنظيم".

وكانت قوات الأمن السريلانكية قد نفّذت مساء الجمعة عملية مداهمة في منزل في مدينة كالومناي التي تقع على الساحل الشرقي للجزيرة. وتقول الاستخبارات إن هذا المنزل هو مخبأ لمسؤولين عن اعتداءات عيد الفصح الدامي التي أوقعت أكثر من 250 قتيلاً و500 جريح.