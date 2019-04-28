ترامب: السعودية دولة ثرية جدا ليس لديها سوى النقود ولا أريد أن أخسرها

أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ "أنني اتصلت بالملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود وقلت له "أيها الملك، لقد أنفقنا الكثير ونحن ندافع عنك، وأنت تملك الكثير من المال"، حينها قال ملك ​السعودية​ "لكن لماذا تتصل بي؟ لا أحد أجرى معي اتصالا كهذا في السابق"، فقلت له هذا لأنهم كانوا أغبياء".

وخلال تجمع بولاية ويسكونسن شرقي ​الولايات المتحدة​، أوضح ترامب أن "السعودية دولة ثرية جدا، ندافع عنها، ونقوم بتمويلها، ليس لديها سوى النقود، وهي تشتري الكثير منا، هناك أشخاص يريدون مقاطعة السعودية، في حين أنها اشترت منا ما قيمته 450 مليار دولار، لا أريد أن أخسرها".

وكان ترامب قد تحدثت ثلاث مرات على الأقل في تجمعات سابقة السنة الماضية عن تفاصيل اتصاله بملك السعودية، ومطالبته له بدفع مزيد من الأموال نظير الحماية الأميركية لبلاده.