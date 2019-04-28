نتانياهو: هجوم كاليفورنيا هو هجوم على قلب الشعب اليهودي

دان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الهجوم الذي استهدف كنيسا يهوديا في ولاية كاليفورنيا وأسفر عن مقتل سيدة وإصابة ثلاثة آخرين، في حين اعتبر الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الهجوم بأنه معاد للسامية. ووصف نتانياهو الهجوم في بيان بJ"الوحشي" وقال إنه "هجوم على قلب الشعب اليهودي".
وأعلن مسؤول إسرائيلي، أن إسرائيليين كانا من بين اليهود الذين أصيبوا بجروح في هجوم على الكنيس اليهودي في بلدة "بواي" شمالي مدينة سان دييغو السبت.
وأشار نتانياهو إلى نيته عقد اجتماع للمسؤولين الإسرائيليين حول الهجوم وفي ضوء "الهجمات المعادية للسامية والمتزايدة في جميع أنحاء العالم".
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