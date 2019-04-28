حركة أمل بالجنوب أجرت امتحانا تجريبيا لطلاب الشهادة المتوسطة

نظم المكتب التربوي ل​حركة أمل​ في اقليم الجنوب و​مركز كامل يوسف جابر الثقافي​ الاجتماعي في ​النبطية​ اليوم الاول من الامتحان التجريبي ل​طلاب الشهادة المتوسطة​ بمشاركة 300 طالب وطالبة من 12 مدرسة رسمية في مدينة وقضاء النبطية.

وجرى الامتحان التجريبي في ثانوية الشهيد بلال فحص- تول بمشاركة 100 مراقب متطوع من كافة ​المدارس الرسمية​ والخاصة وبحضور المسؤول التربوي في حركة أمل في الجنوب الدكتور عباس مغربل، والمسؤول التربوي في المنطقة الاولى الدكتور سامح قبيسي وهيئة المكتب.

وتوجه الدكتور مغربل وقبيسي بالشكر للنائب ​ياسين جابر​ ومركز كامل يوسف جابر الثقافي على دعمهم الدائم، وللمدارس المشاركة وللمراقبين المتطوعين على دورهم في إضفاء الأهمية على هذا الامتحان التجريبي الذي يساعد الطلاب على معرفة كيفية مواجهة ​الامتحانات الرسمية​.