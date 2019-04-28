نظم المكتب التربوي لحركة أمل في اقليم الجنوب ومركز كامل يوسف جابر الثقافي الاجتماعي في النبطية اليوم الاول من الامتحان التجريبي لطلاب الشهادة المتوسطة بمشاركة 300 طالب وطالبة من 12 مدرسة رسمية في مدينة وقضاء النبطية.
وجرى الامتحان التجريبي في ثانوية الشهيد بلال فحص- تول بمشاركة 100 مراقب متطوع من كافة المدارس الرسمية والخاصة وبحضور المسؤول التربوي في حركة أمل في الجنوب الدكتور عباس مغربل، والمسؤول التربوي في المنطقة الاولى الدكتور سامح قبيسي وهيئة المكتب.
وتوجه الدكتور مغربل وقبيسي بالشكر للنائب ياسين جابر ومركز كامل يوسف جابر الثقافي على دعمهم الدائم، وللمدارس المشاركة وللمراقبين المتطوعين على دورهم في إضفاء الأهمية على هذا الامتحان التجريبي الذي يساعد الطلاب على معرفة كيفية مواجهة الامتحانات الرسمية.
كانت هذه تفاصيل خبر حركة أمل بالجنوب أجرت امتحانا تجريبيا لطلاب الشهادة المتوسطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.