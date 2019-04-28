النشرة: اجتماع طارئ للفصائل في عين الحلوة لبحث تداعيات مقتل "أبو الكل"

افاد مراسل "النشرة" في صيدا بان اجتماعا طارئا في مركز "النور" الاسلامي، في الشارع التحتاني، في مخيم عين الحلوة، تعقده القيادة السياسية للقوى والفصائل في منطقة صيدا بمشاركة قائد القوة المشتركة العقيد بسام السعد، وذلك للتداول في تداعيات اغتيال احد عناصر حركة "فتح" محمد نزيه "ابو الكل" داخل حي حطين.
وكانت القوة المشتركة قد اصدرت بيانا حول مقتل ابو الكل أكدت فيه أنه "يجب تسليم القاتل لتجنب العمل العسكري".
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