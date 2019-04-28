الصراف: لدي كامل الثقة برؤيا الرئيس عون الاستراتيجية وبخيارته

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اعتبر وزير الدفاع السابق يعقوب الصراف ان" عيد قيامة سيدنا المسيح هو محطة لتلاقي الناس حول المحبة والتسامح والتضحية لما فيه هذا العيد من معانٍ سامية ترتقي بنا نحن البشر ." وشدد في حديث له امام المهنئين بعيد الفصح المجيد في منزله في كرم عصفور، ان "المجتمع العكاري يتميّز بتنوعه وبعاداته الاجتماعية التي تجمع اهل المنطقة في الأعياد والمناسبات" .
وتمنّى الصراف ان "يكون هذا العيد قيامة للبنان قويّ كما نريده" مؤكدا ان "لدي كامل الثقة برؤيا الرئيس الاستراتيجية وبخيارته" داعيا "جميع الافرقاء الى التكاتف معا من اجل الوطن " . وختم الصراف مشددا على ان "الشعب قد تعب العرقلة والكلام وينتظر خطوات ملموسة" مشيرا الى ان" هذه المرحلة دقيقة وحساسة تتوجب ان يتخلى الاطراف عن انانيتهم من اجل العمل على نهضة لبنان وازدهاره."
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