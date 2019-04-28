اليوبيل الفضي للخوري يوسف المختفي في الرميلة ارده بزغرتا

احتفلت رعية ​الرميلة​ - ارده في ​قضاء زغرتا​ باليوبيل الفضي للأب يوسف المختفي، خلال قداس أقيم في ​كنيسة القديسة ريتا​ في الرعية، شارك فيه راعي أبرشية ​طرابلس​ المارونية المطران ​جورج بو جوده​، رئيس ​دير مار جرجس​ عشاش الأب كليم التوني وخادم الرعية الخوري سايد مرون. وحضر اليوبيل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.

وألقى مرون كلمة أكّد فيها أنه "في مسيرة خمسة وعشرين سنة تتبعت فيها تعاليم الرب والكنيسة"، مضيفًا "كنت دائمًا مثالًا للعطاء والتواضع، رعيتك هي عائلتك الكبيرة، وهي تبادلك المحبة".

من جهته، شكر المختفي في كلمته "كل من رافقه في مسيرته الكهنوتية، وكل من تعب في تحضير هذا الاحتفال وخص بالشكر راعي الأبرشية المطران جورج بو جوده لرعايته الاحتفال وعلى محبته الصادقة واحتضانه لإخوته كهنة الابرشية".