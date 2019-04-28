اليونيفيل تستضيف كورال مؤسسة المقدم الشهيد صبحي العاقوري في شمع

استضافت ​الكتيبة الإيطالية​ العاملة في إطار قوة ​الأمم المتحدة​ المؤقتة ​اليونيفيل​ كورال مؤسسة "الشهيد المقدم صبحي العاقوري" المؤلف من اولاد شهداء ​الجيش اللبناني​ و​قوى الأمن الداخلي​ في مقرها في شمع حيث شاركوا في الحفل الموسيقي الذي نطمته قيادة القطاع الغربي إلى جانب الفرق الموسيقية للوحدات اليونيفيل القادمة من ​إيطاليا​، ​إيرلندا​، غانا ، ​كوريا الجنوبية​ و​ماليزيا​.

وتخلل الحفل المشترك لوحات فنية تقليدية وتراثية لكل بلد وأغاني شعبية إيطالية دلت على التبادل الثقافي بين الشعوب.

من ناحيته أعرب قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال ديوداتو ابانيارا عن سعادته بالإنجاز الكبير والتقدم الذي حققه الاولاد على الصعيد الغنائي ب​اللغة​ الإيطالية و​الجديدة​ نوعاً ما على ثقافتهم معرباً المزيد من التعاون في سبيل دعم اولاد ​شهداء الجيش اللبناني​ و​قوى الامن الداخلي​ مثمناً غالياً الجهود التي تقوم بها السيدة عاقوري في سبيل دعمهم وأكد على العلاقة الوثيقة التي تجمع الكتيبة الإيطالية بالمجتمع المحلي والجيش اللبناني و​الاجهزة الأمنية​ بهدف التعاون المدني العسكري وتقديم الدعم للسكان المحليين في كافة المجالات.

وكانت مشاركة الأولاد لافتة من حيث التفاعل مع الايطاليين ومع بقية جنود اليونيفيل مما رسم البسمة على وجوههم والفرحة العامرة في قلوبهم حيث اتيحت لهم الفرصة للغناء مع الفرق العسكرية لكافة وحدات اليونيفيل في القطاع الغربي.