خريس: المطلوب أن نتمسك بالوحدة الوطنية وبصيغة العيش المشترك

أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ​علي خريس​ أن "المطلوب ان نتمسك بالوحدة الوطنية وبصيغة العيش المشترك واليوم كل الانظار تتجه نحو ​الوضع الاقتصادي​ والمالي ونحن نعلم بأننا نمر في وضع صعب وبمرحلة محرجة، فنحن اليوم امام موازنة وهذا لم يكن بحاجة لنقاش كثيرا، واذا اردنا ان نصحح الوضع الاقتصادي والمالي ونحارب ​الفساد​ ونوقف الهدر نقول ان ​الحكومة​ هي المسؤولة اولا وعليها أن تبدأ بالادارات وتصحيح الاداء وعلى سبيل المثال يدخل الى ​مرفأ بيروت​ ألف مستوعب يتم مراقبة الربع منها فمن هنا نقول انه على الحكومة ان تقر موازنة تقشفية على مستوى الادارات والوزارات لكي نصل الى موازنة معقولة ومقبولة".

وفي كلمة له خلال حفل تأبيني لفت خريس الى انه "اذا اردنا تصحيح الوضع اكثر علينا ان نفتش من الآن عن قانون انتخابي يجمع كل ال​لبنان​يين وليس عندما نصل الى موعد ​الانتخابات​ بأشهر، فنحن في كتلة التنمية التحرير النيابية سنقدم قانونا انتخابيا جديدا يعتمد لبنان دائرة واحدة على اساس ​النسبية​ وهذا بنظرنا يؤمن الانصهار الوطني ويبعد كل البعد عن الطائفية والمذهبية والمناطقية"، مؤكدا "ان هذا الاقتراح وهذا المشروع للنقاش بين ​الكتل النيابية​ وبين كل الاحزاب".