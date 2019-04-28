أكد السيد محمود العلايلي، والد الطفل دانيال الذي عثر عليه مقتولاً في مركز لطالبي اللجوء في بلجيكا، أنه لا يملك تفاصيل حول الجريمة التي وقعت، مشيرا الى ان "المؤسف انني علمت بخبر مقتل طفلي من الإعلام".
وفي حديث للنشرة شدد العلايلي على أنه ينتظر "ما سيخرج عن القضاء البليجي الذي يحقق في الجريمة"، كاشفا أن "السلطات البلجيكية قد أوقفت خمسة أشخاص مشتبه بهم للتحقيق".
وسأل العلايلي:"من له مصلحة بقتل طفل عمره 9 سنوات؟"، مناشدا "المسؤولين في الدولة اللبنانية بمتابعة القضية للوصول الى معرفة القتلة لينالوا عقابهم بالإعدام".
وشكر العلايلي السفير اللبناني في بلجيكا على الجهود التي قام بها في المساعدة على نقل دانيال الى لبنان ليتم دفنه في مسقط رأسه، مشيرا الى ان "جثمان دانيال سيصل الى لبنان عند الساعة 2 من بعد منتصف ليل الاثنين".
يذكر انه عٌثر على الطفل دانيال مقتولاً الاربعاء الماضي داخل حفرة في مركز لطالبي اللجوء في منطقة أنفير الواقعة شمال بلجيكا بعد يومين من اختفائه.
كانت هذه تفاصيل خبر والد الطفل اللبناني الذي قتل ببلجيكا للنشرة: لا أملك تفاصيلَ عن الحادثة وأنتظر القضاء البلجيكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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