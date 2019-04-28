والد الطفل اللبناني الذي قتل ببلجيكا للنشرة: لا أملك تفاصيلَ عن الحادثة وأنتظر القضاء البلجيكي

أكد السيد محمود العلايلي، والد الطفل دانيال الذي عثر عليه مقتولاً في مركز لطالبي اللجوء في ​بلجيكا​، أنه لا يملك ​تفاصيل​ حول الجريمة التي وقعت، مشيرا الى ان "المؤسف انني علمت بخبر مقتل طفلي من الإعلام".

وفي حديث للنشرة شدد العلايلي على أنه ينتظر "ما سيخرج عن ​القضاء​ البليجي الذي يحقق في الجريمة"، كاشفا أن "السلطات البلجيكية قد أوقفت خمسة أشخاص مشتبه بهم للتحقيق".

وسأل العلايلي:"من له مصلحة بقتل طفل عمره 9 سنوات؟"، مناشدا "المسؤولين في الدولة ال​لبنان​ية بمتابعة القضية للوصول الى معرفة القتلة لينالوا عقابهم بالإعدام".

وشكر العلايلي ​السفير اللبناني​ في بلجيكا على الجهود التي قام بها في المساعدة على نقل دانيال الى لبنان ليتم دفنه في مسقط رأسه، مشيرا الى ان "جثمان دانيال سيصل الى لبنان عند الساعة 2 من بعد منتصف ليل الاثنين".

يذكر انه عٌثر على الطفل دانيال مقتولاً الاربعاء الماضي داخل حفرة في مركز لطالبي اللجوء في منطقة أنفير الواقعة شمال بلجيكا بعد يومين من اختفائه.