بالصور.. مساعد الوزير لشرطة السياحة والأثار يتفقد قوات التأمين بالمناطق الأثرية بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تفقد اللواء ناجح زكي مساعد وزير الداخلية لشرطة لسياحة والآثار، وعدد من القيادات المنطقة الأثرية بالأهرامات ومناطق سياحية أخرى بالمحافظات، التي شهدت حالة استنفار أمنى استعدادا لتأمين احتفالات المصريين بعيد القيامة المجيد وأعياد الربيع.

وأكد مساعد الوزير، على الخدمات المعينة بتنفيذ الخطة الأمنية بكل دقة لتأمين احتفالات المصريين والزائرين بمنطقة الأهرامات وجميع المناطق الأثرية مع مراعاة بث الطمأنينة لدى المحتفلين.

شهدت كافة مديريات الأمن بوزارة الداخلية، انتشارًا أمنيًا مُكثفًا بالمحاور والشوارع والميادين والمناطق والمنشآت الهامة ودور العبادة، لترسيخ دعائم الأمن والحفاظ على النظام العام، والتعامل الفوري مع كل ما من شأنه تعكير صفو تلك الأجواء.

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وشملت الخطط الأمنية تكثيف التواجد الأمني وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وفرض طوق أمنى في محيط دور العبادة والمنشآت المهمة من خلال تسيير الأطواف الأمنية والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.

ودفعت الأجهزة الأمنية بقوات بحثية وخدمات سرية، فضلًا عن خدمات الشرطة النسائية للمشاركة في عمليات الفحص والتأمين، وتمت الاستعانة بعناصر من إدارة تدريب كلاب الأمن والحراسة لتفتيش محيط المنشآت وتمشيطها، والتواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية والقيادية لمتابعة فعاليات الأداء الأمني.



وتواصل وزارة الداخلية تأكيدها على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنون بأجواء الاحتفالات، من خلال التصدي الحازم والحاسم لأي صورة من صور الخروج على القانون، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.