محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ببالغ الحزن والأسى الإعلامي القدير الدكتور "علي عبدالحليم"، مقدم البرامج الدينية بالتلفزيون المصري، الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد، إثر أزمة صحية مؤخرًا.
ومن أبرز البرامج التى قدمها الراحل على شاشة التلفزيون المصري، برنامج "فتاوى وأحكام".
كانت هذه تفاصيل خبر الأعلى للإعلام ينعي علي عبد الحليم.. ويؤكد: إعلامي قدير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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