استعدادا لشم النسيم.. "الزراعة" تراقب محلات بيع الأسماك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:
تلقى الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس هيئة الخدمات البيطرية، حول قيام الهيئة بحملات تفتيشية على محلات بيع الأسماك بمناسبة احتفالات مصر بأعياد شم النسيم.
وأكد التقرير، أن إجمالي الأسماك غير الصالحة "فسيخ و رنجة" بلغت 20394 كجم، وتحت التحفظ لحين ورود نتيجة العينات.
وقال رئيس هيئة الخدمات البيطرية، إن الحملات مازالت مستمرة على مستوى الجمهورية وهدفها ضبط الأغذية الفاسدة أو غير صالحه للاستهلاك الآدمي حفاظًا على صحة المواطنين.
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